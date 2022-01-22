أفريقيا الوسطى تستعرض مواردها الطبيعية في «إكسبو»

دبي (وام)

تسلط جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال جناحها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الضوء على ما تمتلكه من كنوز طبيعية وموارد تعدينية كبيرة، تحت شعار «استثمروا في ثروة الأرض الطبيعية». داخل الجناح خريطة اقتصادية متكاملة عن البلد الذي يقع في قلب القارة الأفريقية، وتخطت صادرات الذهب في أفريقيا الوسطى 15 مليون دولار، بينما جنت أكثر من 50 مليون دولار من صادرات الأخشاب، ويساهم الذهب بنسبة 16.7% والألماس بنسبة 8.35% من صادرات جمهورية أفريقيا الوسطى، كما أقامت العديد من الدول شراكات كبيرة معها في هذا القطاع، وبحسب مسؤولي الجناح تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لجمهورية أفريقيا الوسطى في استثمارات الذهب والألماس، كما زاد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد ما بين عامي 2018 و2019 من 18 إلى 26 مليون دولار.

ما يُلفت الانتباه داخل جناح أفريقيا الوسطى في «إكسبو دبي»، هو اعتزاز ذلك البلد بأسلحة الصيد القديمة، حيث خصص الجناح حيزاً لعرض بعض أساليب الصيد الخشبية التقليدية، وتجسيد التعايش بين الإنسان والطبيعة، والتقنية والطبيعة، والعلاقات بين البشر، عبر عرض عن مسألة حماية البيئة، فضلاً عن برامج تعليمية لاكتشاف ذلك البلد، ومنظومته، وثقافته، والابتكارات التي تعالج الآثار الضارة لقطع الأشجار على الطبيعة. داخل الجناح بمنطقة الاستدامة، أنشطة تفاعلية ممتعة تشجع عقول الأطفال الزاخرة بالتساؤلات وحب استطلاع الجمال الطبيعي والحياة البرية، إذ تمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى 5 منتزهات وطنية، و33 منطقة محمية، وتعتبر موطناً لأكبر 5 حيوانات تعيش في الغابات الأفريقية وهي: الفيل، ووحيد القرن الأفريقي والجاموس الأفريقي، والأسد والفهد، ويمكن مشاهدة هذه الحيوانات في موسم الجفاف في الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مايو، حيث تتجمع في ظاهرة تجسد التناغم الطبيعي حول مصادر المياه.