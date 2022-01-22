حسين الحمادي: خطة لتطوير التعليم التقني والمهني

دبي (الاتحاد)

اعتبر معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن أولياء الأمور يشكلون عنصراً أساسياً في منظومة التعليم الشاملة. ولقد قدمت لنا تجارب الدول الأخرى إضاءة مهمة تبرز الدور الجوهري المنوط بأولياء الأمور في الوصول لغايات تطوير منظومات التعليم، فالعديد من الدول سعت جاهدة لتطوير التعليم التقني والمهني لتعزيز اقتصاداتها الوطنية، مؤكدين أنه لولا الوعي والدعم من أولياء الأمور تحديداً ما كان لهذه الجهود أن تفلح.

وقال معاليه: إن أولياء الأمور في دولة الإمارات يقدمون أعظم الأمثلة في سياق محورية دورهم في منظومة التعليم، فقد كان لهم عظيم الأثر في تحقيق طموحات دولة الإمارات منذ البدايات الأولى من خلال الحرص على تعليم الأولاد والبنات على حد سواء، وغرس أهمية العلم في نفوس أبنائهم وبناتهم، مما أسس لرأس المال البشري الإماراتي لتحقيق نهضتنا الوطنية الشاملة.

وأشار معاليه إلى أن الجهود المذهلة والاستثنائية التي بذلها أولياء الأمور لإنجاح التعليم عن بُعد أثناء أزمة «كوفيد - 19» عززت، وعلى المستوى الوطني، الإجلال لدور أولياء الأمور، والاحترام البالغ لتحملهم المسؤولية الوطنية بحس الإخلاص والتفاني، مؤكداً الاستمرار في تلقي المشورة والدعم من أولياء الأمور، والعمل معاً لتحصين هويتنا، وتعزيز حاضرنا، وبلورة مستقبلنا.

وأكد معاليه أن التعليم التقني والمهني سيكون أحد مجالات العمل المستقبلي الدؤوب الساعي لتوسيع نطاق جودة هذا النوع من التعليم وتعزيزه، وذلك استناداً للمتطلبات الاقتصادية للدولة.

وفي هذا الإطار، وبناءً على النجاحات السابقة التي سجلها التعليم التقني والمهني في الدولة، فإننا نعمل وبتنسيق كامل مع القائمين على مؤسسات الاقتصاد الوطني، لتحديد المجالات المطلوبة في قطاع التعليم التقني والمهني، وتطوير مخرجاته المعرفية والمهارية بشقيه العام والعالي، وتوفير المدرسين المؤهلين، وتطبيق الآليات المناسبة لضمان جودة التعليم، واستقطاب المزيد من الدارسين في هذا النوع من التعليم، والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية لتوفير التدريب الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المناهج المهنية، وبناء منظومة مؤهلات رصينة تسمح لمنتسبي هذا القطاع المهم بالتعلم مدى الحياة والدراسة حتى الحصول على درجة الدكتوراه المهنية.