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جامعة الشارقة تنظم منتدى مستقبل التنمية بالمنطقة الوسطى
جامعة الشارقة تنظم منتدى مستقبل التنمية بالمنطقة الوسطى
الأحد 23 يناير 01:06

الشارقة (الاتحاد)

نظمت لجنة خدمة المجتمع بفرع جامعة الشارقة بمدينة الذيد، منتدى مستقبل التنمية بالمنطقة الوسطى في إمارة الشارقة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في الجهات الحكومية والخاصة. 
وأكدت الدكتورة أمينة المرزوقي مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، أهمية تنظيم هذه المنتديات لما لها من دور بارز في تجسيد ما تقوم به جامعة الشارقة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي، من خلال الشراكة بين القطاعين في المنطقة الوسطى بصفة عامة ومدينة الذيد بصفة خاصة. 
أما المستشار الدكتور عبد الله حمودة الكتبي، عضو المجلس البلدي لإمارة الشارقة، فقد أشاد من خلال كلمته بالتنمية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة والتي نقلت المنطقة الوسطى لمرحلة جديدة مميزة، وفتحت الآفاق الواسعة للشراكة بين القطاعين، وفتحت أبواب التوظيف لأبناء المنطقة، وتقديم خدمات شاملة ومختلفة تلبي احتياجات أهالي ومرتادي الأماكن العامة والوجهات الجديدة في المنطقة.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
المنطقة الوسطى
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