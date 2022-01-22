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«الدفاع المدني» يدعو الجمهور للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة
مبادرة «السلامة في الشتاء» تستهدف تعزيز الوعي الوقائي لدى الجمهور (من المصدر)
الأحد 23 يناير 01:07

خلفان النقبي (أبوظبي)

نشرت القيادة العامة للدفاع المدني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، مبادرة توعية تستهدف جميع شرائح المجتمع ضمن حملتها «داركم أمانة»، وهي مبادرة «السلامة في الشتاء»، وذلك بهدف نشر الوعي الوقائي، والتعريف بمبادئ السلامة، والوقاية من المخاطر والحوادث والكوارث. وتركز فعاليات المبادرة على تعزيز السلامة، وتوضيح اشتراطات العامة للوقاية من الحرائق، وطرق الإخلاء والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامتكم. 
ودعت إلى تجنب رمي مخلفات الفحم والحطب في صناديق النفايات، وهي لا تزال مشتعلة، وبعد الانتهاء من الشواء يتم تبريد فحم الشواء عبر إطفائه وتبريده بالماء. كما دعت إلى ترك الفحم يشتعل في مكان مفتوح، وإشعاله خارج الموقع المراد تدفئته، حتى يتم التأكد من حرقة، ومن ثم نقلة إلى داخل المنزل. بالإضافة إلى أن يجب فحص سخانات المياه بشكل دوري من قبل فني متخصص، والتأكد من توقف السخان عن العمل في حال وصول الماء إلى درجة الحرارة المطلوبة، كما يجب ألا تتجاوز درجة حرارة السخان عن 60 درجة مئوية، وعدم تركه يعمل دون ماء، والتأكد من تنظيف صمامات الأمان واستبدالها سنوياً.

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