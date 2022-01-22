إطلاق «شتاء الظفرة آمن وسعيد»

الظفرة (وام)

أطلقت بلدية منطقة الظفرة الحملة الشتوية التوعوية «شتاء الظفرة آمن وسعيد» تحت شعار «معاً نحو مخيمات آمنة»، تزامناً مع دخول فصل الشتاء.

ويركز برنامج حملة «شتاء الظفرة آمن وسعيد» على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المحافظة على البيئة، ونظافة المظهر العام، والمحافظة على الصحة والسلامة والسكينة العامة في مناطق التخييم ومناطق المتنزهات. ويهدف البرنامج إلى تحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل ومعالجة المشوهات بطرق مستدامة، والمساهمة في نشر التوعية بين أفراد المجتمع.

وتتضمن الحملة أنشطة وزيارات توعوية ميدانية لمناطق التخييم الشتوية ومواقع تجمعات المتنزهين في المناطق الخارجية والمفتوحة، مثل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى تعميم النشرات التوعوية الإلكترونية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لبلدية منطقة الظفرة، وتستمر الحملة حتى شهر مارس 2022.