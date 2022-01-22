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«الأمن السيبراني» و«مانديانت» يتعاونان لتعزيز الاستجابة للهجمات
خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني التابع لحكومة الإمارات والشركة الأميركية (وام)
الأحد 23 يناير 01:06

أبوظبي (وام)

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات اتفاقية تعاون مع شركة «مانديانت» الأميركية لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة، إضافة إلى توفير التدريب للكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي في إطار برنامج «نافس» لتأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بمهارات المستقبل. تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات حول مجالات الاهتمام المشتركة في الأمن السيبراني لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة على مختلف القطاعات، لا سيما الحيوية. 
وتشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني الرئيسية ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والتحقق من صحة الأمان والخدمات الاستشارية إضافة إلى توفير مهارات التطوير والتدريب للكفاءات الوطنية وتذويدها بالمهارات اللازمة، فضلاً عن تبادل المعرفة حول أفضل السبل للاستعداد للتصدي للهجمات السيبرانية والرد عليها في زمن قياسي. وقّع اتفاقية التعاون الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وجوردون لوف نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «مانديانت». 
وأكّد الدكتور محمد حمد الكويتي أهمية اتفاقية التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز المعرفة واستدامتها لأحد أهم القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين فضائنا الإلكتروني ضد أي هجمات سيبرانية محتملة والذي من شأنه أن يحافظ على استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية ومواجهة الهجمات الإلكترونية على نحو استباقي وبكفاءة عالية. 

أحدث المعلومات
قال جوردون لوف، إن مفتاح التعاون هو ضمان حصول مجلس الأمن السيبراني على الوصول إلى أحدث المعلومات حول الهجمات السيبرانية إضافة إلى تعزيز القدرة على الرد على الهجمات السيبرانية الأكثر تقدماً حيث تساعد «Mandiant» في توفير الفرص لتعزيز التعليم والتدريب السيبراني من خلال مجموعة واسعة من الدورات في برنامج «MandiantAcademy». جدير بالذكر أن نهج «Mandiant» يساعد المؤسسات على تطوير برامج أمان إلكتروني أكثر فعالية وكفاءة ويغرس الثقة في استعدادها للدفاع ضد التهديدات السيبرانية والاستجابة لها.

مجلس الأمن السيبراني
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