526 مخالفة وحجز 210 مركبات في منطقة الروية بدبي

دبي (الاتحاد)

قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية، خلال الشهرين الماضيين حرّرت 526 مخالفة، وحجزت 210 مركبات، قام سائقوها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة في منطقة الروية، وذلك بعد ورود عدد من البلاغات والشكاوى من الجمهور عن مركبات يقوم سائقوها بقيادتها بتهور وبصورة استعراضية خطرة، وقيادتها عكس اتجاه السير، بعضها من دون لوحات أرقام وأخرى بأرقام غير واضحة بصورة تخالف الأنظمة والقوانين، وقيادتها بصورة تشكل خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين.

وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتبلغ قيمة الغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية و60 يوم حجز للمركبة، في حين تبلغ قيمة مخالفة إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) من دون ترخيص 1000 درهم و12 نقطة مرورية و30 يوم حجز للمركبة، وكذلك مخالفة قيادة مركبة بلوحة واحدة تبلغ قيمة غرامتها 400 درهم. وأوضح العميد سيف المزروعي، أن استهداف منطقة الروية جاءت بعد ورود ملاحظات وشكاوى عديدة عن قيام عدد من السائقين بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة، مشيراً إلى أنه تم على الفور تشديد الرقابة، وتكثيف الدوريات لمتابعة حالة الطريق وحركة السير، والتأكد من المركبات ومدى التزامها بالقوانين المرورية، ومنع تنظيم الاستعراضات والسباقات، لافتاً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية أرواح مستخدمي الطريق، وضبط أمن الطريق، والحد من الحوادث المرورية التي تقع نتيجة الاستعراضات أو السباقات. ونوه العميد سيف المزروعي، بأنه رغم التحذيرات المتكررة، وحملات التوعية والمناشدات للالتزام بقواعد السير، ورغم حالات الوفيات التي يتعرض لها السائقون بسبب هذه الأفعال الطائشة، فلا تزال بعض الأفعال السلبية ترتكب وبصورة تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، داعياً الجمهور للإبلاغ عن التجاوزات والتصرفات والمخالفات المرورية التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور، والتي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، عن طريق التواصل مع برنامج كلنا شرطة على الرقم 901.