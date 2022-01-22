الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
526 مخالفة وحجز 210 مركبات في منطقة الروية بدبي
سيف مهير المزروعي
الأحد 23 يناير 01:06

دبي (الاتحاد)

قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية، خلال الشهرين الماضيين حرّرت 526 مخالفة، وحجزت 210 مركبات، قام سائقوها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة في منطقة الروية، وذلك بعد ورود عدد من البلاغات والشكاوى من الجمهور عن مركبات يقوم سائقوها بقيادتها بتهور وبصورة استعراضية خطرة، وقيادتها عكس اتجاه السير، بعضها من دون لوحات أرقام وأخرى بأرقام غير واضحة بصورة تخالف الأنظمة والقوانين، وقيادتها بصورة تشكل خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين.
وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتبلغ قيمة الغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية و60 يوم حجز للمركبة، في حين تبلغ قيمة مخالفة إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) من دون ترخيص 1000 درهم و12 نقطة مرورية و30 يوم حجز للمركبة، وكذلك مخالفة قيادة مركبة بلوحة واحدة تبلغ قيمة غرامتها 400 درهم. وأوضح العميد سيف المزروعي، أن استهداف منطقة الروية جاءت بعد ورود ملاحظات وشكاوى عديدة عن قيام عدد من السائقين بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة، مشيراً إلى أنه تم على الفور تشديد الرقابة، وتكثيف الدوريات لمتابعة حالة الطريق وحركة السير، والتأكد من المركبات ومدى التزامها بالقوانين المرورية، ومنع تنظيم الاستعراضات والسباقات، لافتاً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية أرواح مستخدمي الطريق، وضبط أمن الطريق، والحد من الحوادث المرورية التي تقع نتيجة الاستعراضات أو السباقات. ونوه العميد سيف المزروعي، بأنه رغم التحذيرات المتكررة، وحملات التوعية والمناشدات للالتزام بقواعد السير، ورغم حالات الوفيات التي يتعرض لها السائقون بسبب هذه الأفعال الطائشة، فلا تزال بعض الأفعال السلبية ترتكب وبصورة تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، داعياً الجمهور للإبلاغ عن التجاوزات والتصرفات والمخالفات المرورية التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور، والتي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، عن طريق التواصل مع برنامج كلنا شرطة على الرقم 901.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
منطقة الروية
سيف مهير المزروعي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©