مديرة الصحة العامة في «بلدية رأس الخيمة»: 8 أجهزة مخبرية و5 فحوص جديدة وتحسينات في مختبر رقابة الأغذية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن أن مختبر رقابة الأغذية شهد الفترة الماضية تحسينات موسعة وإضافة 8 أجهزة مخبرية، 5 فحوص مخبرية جديدة لتقديم أفضل أنواع الخدمات لضمان الصحة والسلامة العامة.

وذكرت أن المختبر الذي يعني بتسلم العينات المختلفة للأغذية ومياه الشرب للتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة، وإبرام العقود المشتركة بينه وبين مختلف المؤسسات لتحليل العينات والمنتجات، يهدف إلى التحقق من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

وقالت شيماء الطنيجي في حوارها مع «الاتحاد»: إن مختبر رقابة الأغذية شهد الفترة الماضية إضافة العديد من التحسينات منها توسيع مجالات الفحوص المعتمدة لدى آيزو 17025 بنسبة 100% وإجراء التحسينات، عدد 48 على نظام الجودة بالمختبر الغذائي حسب متطلبات آيزو 17025 والتدريب والتأهيل الفني لطلاب الجامعات الإماراتية بعدد 6 طالبات.

وأشارت إلى العمل على إنجاز مشروع تثبيت وحدة معالجة منفصلة للمياه المستخدمة بالفحوص في المختبر والانتهاء 50% من مشروع إدراج قائمة أسعار الفحوص المخبرية بنظام الساب والتطوير والتعديلات على برنامج الليمس بالمختبر، لافتة إلى تحقيق معدل 94% من مؤشر TAT الخاص بالوقت المحدد للانتهاء من فحص العينات المستلمة وإجراء وتنفيذ مسح متبقيات المبيدات في الخضراوات والفاكهة، وتنفيذ مسح الأعشاب الطبيعية بمحال العطارة بالتنسيق مع قسم الرقابة البيئية. وذكرت أنه تم تنفيذ «مسح الغش بالعسل» بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة وإجراء وتنفيذ مسح متبقيات المبيدات في منتجات الأرز بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومسح المياه بالمنشآت الغذائية بالتنسيق مع قسم الرقابة الغذائية.

وكشفت الطنيجي عن إضافة جهاز «Tempo» بمختبر الميكروبيولوجي لتقليل وقت الفحوص على البكتريا الممرضة بنسبة من 40 - 60%، وإضافة جهاز «GC-FID» لعمل الفحوص على النسب القليلة من الكحول بالأغذية والمشروبات.

وأشارت إلى أنه تم الاستعانة كذلك بجهاز «Evidence investigator» للكشف السريع عن متبقيات المبيدات بالعسل والأغذية المختلفة، وجهاز «spectrophotometer» لفحص الكاتيونات والأملاح بالمياه خلال ساعة، وجهاز حضانة لفحوص المنتجات التجميلية. وذكرت أنه تم إضافة جهاز حضانة لاستيفاء متطلبات درجة الحرارة للبكتيريا بمختبر الميكروبيولوجي، وجهاز «TS-100 Thermo-Shaker PCR» لتحضير العينات لفحص الـ DNA، وإضافة جهاز «Homogenizer» لتجهيز عينات الأغذية لفحص متبقيات المبيدات.

وكشفت الطنيجي عن إضافة عدد من الفحوص منها فحص الميكوتوكسنات بالأغذية والأعلاف باستخدام «LC MS MS» حسب المواصفات القياسية الدولية وفحص متبقيات المضادات الحيوية والعقاقير البيطرية بالأغذية ذات الأصل الحيواني باستخدام «LC MS MS» حسب المواصفات القياسية الدولية.

فحص

قالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة: إنه تم أيضاً إضافة الفحص التقدير الكمي لمادة «الأكريلاميد» بمياه الشرب والمجموعات المختلفة من الأغذية والزيوت باستخدام «LC MS MS» حسب المواصفات القياسية المعتمدة والكشف والتقدير التأكيدي لمسببات الحساسية بالمواد الغذائية ومنتجاتها باستخدام تقنية PCR، حسب المواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت إلى إضافة الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي «أ» وفيروس «النورو» بالمواد الغذائية ومنتجاتها باستخدام تقنية «PCR»، حسب المواصفات المعتمدة.

وذكرت أن مختبر رقابة الأغذية استقبل منذ بداية عام 4671 عينة، مقسمة بعدد العينات المطابقة للمواصفات القياسية إلى 4392 عينة، والعينات غير المطابقة للمواصفات القياسية إلى 279 عينة.