«كهرباء ومياه دبي» تحصد 3 جوائز من مجلس هارفارد للأعمال

دبي (وام)

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث جوائز في الدورة الثانية من «جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021»، وفازت الهيئة في الفئة الماسية بـ «جائزة المشروع» و«جائزة تقنية المعلومات» و«جائزة الصحة والسلامة». وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أهمية فوز «الهيئة» بهذه الجوائز المرموقة، وتقدم بالشكر لمجلس هارفارد للأعمال لجهوده في تقدير التميز. وقال الطاير: يدعم فوز «الهيئة» بهذه الجوائز المرموقة من مجلس هارفارد للأعمال جهودنا لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة السعي نحو التميز والوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، وبينما نفخر بهذا الإنجاز نؤكد أننا سنواصل جهودنا لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة المستقبل. وأوضح الطاير أن «الهيئة» فازت بالفئة الماسية في «جائزة المشروع» عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030.

كما فازت «الهيئة» بالفئة الماسية في «جائزة تقنية المعلومات» بفضل كفاءة بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وتوفير جميع خدماتها عبر قنوات ذكية توفر لمتعامليها إمكانية الوصول إلى جميع خدماتها في أي وقت ومن أي مكان، كما يعكس فوز «الهيئة» بالفئة الماسية في «جائزة السلامة والصحة المهنية» حرصها على الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وعملياتها في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي تلتزم من خلالها بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية.