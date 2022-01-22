مركز لتقديم خدمات فحص «كوفيد - 19» بمجلس ضاحية السيوح

لمياء الهرمودي (الشارقة)

افتتح في مجلس ضاحية السيوح بالشارقة مؤخراً، مركز لتقديم خدمات الفحص المجاني لكوفيد 19، إذ تقدم الخدمة للمواطنين والموظفين العاملين في حكومة الإمارة، وذلك تلبية لرغبة أهالي الضاحية، في توفير مركز قريب للفحص، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، هذا ويصل عدد المتطوعين في المركز إلى نحو 22 متطوعاً ومتطوعة ينقسمون خلال فترتين للعمل.

وتتيح دائرة الضواحي والقرى في الإمارة الخدمة في مختلف مجالس الضواحي التابعة لها، بهدف تسهيل عملية الوصول إلى مراكز الفحص من قبل أهالي الضواحي، واجتناب الزحام في مراكز الفحص الأخرى، وتتضافر جهود الدائرة مع الجهات المعنية الأخرى لتوفير هذه الخدمات لمواطني الإمارة والعاملين فيها، إذ يتم تقديم الخدمة من خلال مقر المجلس مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية عند القدوم إليه حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأعرب أهالي ضاحية السيوح عن شكرهم وتقديرهم لافتتاح المركز، حيث قال عبد الله كرمستجي من سكان الضاحية: نشكر جميع القائمين على افتتاح هذا المركز في مقر مجلس الضاحية، والذي يعتبر مكاناً استراتيجياً ومناسباً جداً لأهالي الضاحية، حيث وفر علينا الوقت، وعناء المسافة إلى المراكز الأخرى، والتي تعتبر بعيدة، ومكتظة بالجمهور إلى حد ما، ونحن نقدر هذه البادرة، ونعدهم بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية عند التواجد في المركز لإجراء الفحص.

بدوره، أكد جاسم آل علي من أهالي الضاحية على أن البادرة لاقت استحساناً كبيراً من قبل أهالي الضاحية، وشهد المركز إقبالاً كبيراً من الأهالي، وهذا يدل على أن افتتاحه جاء في الوقت المناسب، وأوضح بأن المركز تم تنظيمه بشكل ممتاز، حيث تم توفير قسم للرجال وقسم آخر للنساء، كما أنه تم توفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة.

كما شكر عبد الرحمن الحوسني من أهالي الضاحية كل من سعى لأجل أهالي ضاحية السيوح، وتيسير أمورهم وإسعادهم، مثنياً على جهود المسؤولين في الاستجابة السريعة لرغبة الأهالي، وتوفير الطاقم الطبي في مقر مجلس ضاحية السيوح، مما ساهم في تخفيف عبء المسافات على الأهالي. كما أثنى على دعم الحكومة الرشيدة للإمارة، وتوفير وتلبية احتياجات مواطنيها، وعلى الطاقم الموجود من المتطوعين القائمين على خدمة المجتمع، وتنظيمهم للمكان، وسعيهم الطيب لإرضاء المراجعين بشكل عام.

الالتزام

يفتتح المركز أبوابه لاستقبال الراغبين في عملية الفحص من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، كما أنه تم توفير أماكن خاصة للسيدات، وذلك خلال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة إذ يتم الفحص خلال فترتين، تبدأ الفترة الأولى في الصباح بدءاً من التاسعة صباحاً حتى 11:45، من ثم تبدأ الفترة الثانية من الواحدة ظهراً إلى السادسة مساءً، وأكد القائمون على المركز بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من قبل الجمهور عند التوجه للمركز للفحص، وذلك من خلال لبس الكمامات، والتباعد، واستخدام المعقم، من أجل تيسير عملية التنظيم، وعمل المركز، وتوفير الخدمة لأكبر شريحة ممكنة.