مهرجان الظفرة.. بيرق الإمارات مجاهيم لـ «العامري» والكواري يحصد «المحليات»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

توج الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، مساء اليوم الفائزين بـ «بيرق الإمارات»، وشوطي الظفرة 20 للمحليات والمجاهيم، في اختتام مسابقات وفعاليات النسخة الـ 15 من مهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وحضر فعاليات اليوم الختامي للمهرجان معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع، وعدد كبير من ملاك الإبل وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان في ختام نسخته الـ 15، الفائزين في منافسات شوط بيرق الإمارات، وهو الشوط الأبرز والأقوى والأشهر بين ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي، كما أنه الأكثر قيمة مالية بعد أن رصدت له اللجنة المنظمة 6 ملايين درهم، وتنافس خلاله أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج، والذي أسفر عن تقاسم الإبل الإماراتية والقطرية بيرق الإمارات بعد أن تمكنت إبل عبد الله أحمد خليفة بن طوار الكواري من دولة قطر من الفوز ببيرق الإمارات لفئة المحليات، فيما فازت الإبل الإماراتية ببيرق المجاهيم بفوز إبل محمد صالح بن مجرن العامري بالمركز الأول.

وكانت المنافسات في جائزة بيرق الإمارات للمجاهيم قد أسفرت عن فوز محمد صالح مجرن العامري من الإمارات بمجموع نقاط بلغ 553 نقطة، إذ حمل البيرق وجائزة نقدية بقيمة 3 ملايين درهم.

وفي جائزة بيرق الإمارات للمحليات، جاء عبدالله أحمد خليفة بن طوار الكواري من دولة قطر بمجموع نقاط بلغ 584، حيث حمل البيرق وجائزة نقدية بقيمة 3 ملايين درهم.

«الغربي» يكتسح

أسفرت نتائج سباق الخيول العربية الأصيلة «توليد محلي» في شوط الظفرة الرئيسي لمسافة 1700 متر، عن تقدم الخيل «الغربي» لـ «سيف عشير المزروعي» بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «منجز المغيرات» لـ «أحمد علي الجنيبي»، وفي المركز الثالث «أي إس أبوموسى» لـ «عبيد علي المرر».

وفي الشوط المفتوح مسافة 1400 متر، فاز بالمركز الأول الخيل «حوافز» لـ «سالم علي المرر»، وفي المركز الثاني «مجد المغيرات» لـ «أحمد علي الجنيبي»، وفي المركز الثالث «حمدان» لـ «سهيل علي المزروعي».

أما في شوط المبتدئين مسافة 1200 متر، فحصد المركز الأول الخيل «فخر المغيرات» لـ «أحمد علي الجنيبي»، وفي المركز الثاني «سنايبر» لـ «سيف عشير المزروعي»، وفي المركز الثالث «عزام العز» لـ «عبدالله بخيت المرر».

العرياني الأول في مزاينة التمور

حصد «سلطان سعيد محمد سلطان العرياني» المركز الأول في مزاينة التمور لفئة الفرض، وفي المركز الثاني «مطر علي مفتاح محمد الشامسي»، وفي المركز الثالث أحمد خميس حموده خميس العرياني، والرابع محمد سعيد محمد العرياني، والخامس سعيد حموده خميس العرياني، وفي المركز السادس عوشة عتيق جمعة المرر، والسابع حميد سعيد محمد سلطان العرياني، والثامن فارس عيسى فارس المزروعي، والتاسع ناصر نخيره ناصر الخييلي، وفي المركز العاشر عوشة عبدالله خميس المرر.

تمديد السوق الشعبي

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة تمديد فعاليات السوق الشعبي المقام ضمن فعاليات مهرجان الظفرة إلى مساء اليوم «الأحد» نظراً للإقبال الكبير من الأسر والعائلات للاستمتاع بالفعاليات المتميزة التي تقدمها اللجنة من خلال السوق الشعبي للجمهور الذي يحرص على حضور الفعاليات ومتابعة البرامج التراثية المتميزة.

إعلان نتائج «انسف القعود»

أعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين في مسابقة «انسف القعود وشيله»، والتي تعتبر من المسابقات التراثية التقليدية في دولة الإمارات ودول الخليج في طرح القعود خلال دقيقة واحدة فقط، ليحصل المتسابق على «القعود» الذي نجح في إسقاطه.

وأسفرت النتائج عن فوز مسفر مسعود الأحبابي بالمركز الأول في المسابقة بعد أن احتاج إلى زمن قدره 6.6 ثانية حتى تمكن من نسف القعود وطرحه أرضاً، فيما حقق أبوبكر العولفي المركز الثاني بزمن قدره 9.2 ثانية، وفي المركز الثالث جاء علي بن هادي المري بزمن قدره 13.2 ثانية.

إشادة خليجية

أشاد عدد كبير من المشاركين في مهرجان الظفرة من مختلف دول الخليج العربي بمهرجان الظفرة في نسخته الـ 15 والتي شهدت إقبالاً كبيراً ومشاركات متنوعة من بقية الدول، ما ساهم في زيادة قوة المنافسة والندية.

وأكد راشد الدوسري من السعودية أن النسخة الحالية شهدت مشاركات خليجية كبيرة، وكانت من أقوى الدورات في مزاينة الإبل، وهو ما لمسه الجمهور من خلال الإبل المعروضة أمام الجمهور في المنصة، وكانت تتميز بمواصفات جمالية كبيرة.

ويرى عبدالله سالم من دولة قطر أن اللجنة المنظمة للمهرجان تكتب شهادة نجاح من دورة لأخرى في مزاينة الإبل التي تعتبر من أقوى المسابقات التي يقبل عليها أغلب ملاك الإبل في منطقة الخليج، مؤكداً أنه سعيد بالمشاركة في النسخة الحالية من المهرجان والتي كانت المنافسات فيها قوية وصعبة، وذلك نتيجة التميز الواضح في الإبل المشاركة في مختلف أشواط المزاينة.

ويرى عبدالله المنصوري من الإمارات أن جميع المشاركين في المهرجان فائزون، وذلك لوجودهم وسط كوكبة من أشهر ملاك الإبل في احتفالية تراثية كبيرة ينتظرها عشاق الإبل من عام لآخر.

خدمة التراث محلياً وعالمياً

قال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية: إن مهرجان الظفرة يخدم التراث محلياً وعالمياً، ارتكازاً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسيداً لاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون الموروث الثقافي. وأكد معاليه أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية تسعى من خلال مهرجان الظفرة إلى إيصال رسالة دولة الإمارات التراثية لمختلف ثقافات وشعوب العالم، اعتماداً على جهود أبناء الإمارات والمساهمة في الترويج للتراث وهويّتها الراسخة وتفاصيل حياة المجتمع الإماراتي والخليجي والعربي المشترك، والتي تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمشاريع صون الموروث الثقافي والمحافظة عليه ونقله للأجيال المتعاقبة، وتعزيز المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها وتوحيد معايير الشروط والأحكام والمزاينات، وتمكين ملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، وإتاحة الفرصة لتسويق إبلهم، واستقطاب عشاق المسابقات التراثية.

وأكد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، نجاح مهرجان الظفرة بدورته الـ 15 بفضل توجيهات راعي المهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتوسيع نطاق المهرجان لمواقع المزاينات وقيمة وعدد الجوائز، حيث شهد توسعاً واهتماماً ومشاركةً كبيرةً من ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواقع المزاينات والتي شملت كلاً من مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، والمزاينة الختامية في مهرجان الظفرة.

قوة وندية في منافسات شوط الظفرة 20 المفتوح

شهدت منافسات شوط الظفرة 20 المفتوح قوة وندية بين ملاك الإبل المشاركين في ذلك الشوط الجماعي، وأسفرت نتائج شوط الظفرة (20) مفتوح - مجاهيم، عن فوز مطايا الشبك 5 لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات بالمركز الأول بنسبة 79%، وفي المركز الثاني مطايا الشبك 10 لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري من الإمارات بنسبة 92%، وفي المركز الثالث مطايا الشبك 16 لمالكها سالم عوض مسلم سعد الراشدي من الإمارات بنسبة 88%، وفي المركز الرابع مطايا الشبك 6 لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري من الإمارات بنسبة 84%، وفي المركز الخامس مطايا الشبك 5 لمالكها مبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري من دولة قطر بنسبة 80%.

محليات الظفرة

وأسفرت النتائج في شوط الظفرة (20) مفتوح – محليات، عن ذهاب المركز الأول إلى مطايا الشبك رقم 7 لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان من الإمارات بنسبة 97%، وفي المركز الثاني مطايا الشبك 8 لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان من الإمارات بنسبة 92%، وفي المركز الثالث مطايا الشبك 10 لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات بنسبة 88%، وفي المركز الرابع مطايا الشبك 9 لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان من الإمارات بنسبة 83%، وفي المركز الخامس مطايا الشبك 5 لمالكها مبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري من دولة قطر بنسبة 80%.