الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً أحياناً خاصة على بعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال النهار وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: متوسط يصبح خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 16:05 والجزر الأول عند الساعة 09:59 والجزر الثاني عند الساعة 28:22. بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:57 والمد الثاني عند الساعة 26:01 والجزر الأول عند الساعة 45:18 والجزر الثاني عند الساعة 09:08.