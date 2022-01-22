تضامن إماراتي مع غانا في حادث «انفجار أبياتسي»

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع جمهورية غانا الصديقة عقب حادث الانفجار، الذي وقع في مدينة أبياتسي، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية غانا الصديقة وذوي ضحايا الحادث، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الشرطة في غانا، أكدت أمس الأول، أن ما لا يقل عن 13 شخصاً لقوا حتفهم كما أصيب عشرات، عندما انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب في غرب غانا، وهو ما أدى إلى تسوية قرية بالأرض.

وأطاح الانفجار بأبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة أكرا، بحسب شهود عيان. وقالت الشرطة: إن نحو 180 شخصاً أصيبوا في الانفجار.

وظهر في مقطع مصور سجله على ما يبدو أحد المارة في قرية أبيت الناس، وهم يسيرون صوب حريق على جانب الطريق عندما وقع انفجار قوي.

وقالت الشرطة: إن دراجة نارية اصطدمت بالشاحنة ثم اشتعل حريق، وأشار بيان حكومي إلى أن محول كهرباء على جانب الطريق ربما كان له دور في ذلك.

وتملك الشاحنة شركة إسبانية اسمها «ماكسام»، وكانت تنقل متفجرات إلى منجم تشيرانو للذهب الذي تديره شركة «كينروس»، ومقرها تورونتو بكندا.

وقالت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية، في بيان: إنه سيتم وقف شركة «ماكسام» عن تصنيع أو نقل أو توريد متفجرات لعمليات التعدين إلى أن تظهر نتائج التحقيقات في الحادث.

كما أمرت الوزارة بوقف كبير مفتشي المناجم في غانا، المسؤول عن الإشراف على استخدام المتفجرات في القطاع، عن العمل.