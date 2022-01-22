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«الصحة»: تقديم 39516 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة
عامل يحضر جرعة من لقاح
السبت 22 يناير 16:23

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 39516 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23.280.897 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 235.39 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

المصدر: وام
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