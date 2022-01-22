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وفق 4 شروط .. إلغاء الحجر الصحي للعاملين الصحيين المخالطين بدبي
وفق 4 شروط .. إلغاء الحجر الصحي للعاملين الصحيين والمخالطين بدبي
السبت 22 يناير 14:46

سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن إلغاء الحجر الصحي للعاملين في المنشآت الصحية والذين ثبت مخالطتهم لحالات إيجابية، وفق 4 اشتراطات، تتضمن عدم ظهور أية أعراض صحية على المخالط، وإتمام أخذ التطعيمات الأساسية والجرعة الداعمة، وكذلك إتمام أخذ التطعيمات الأساسية وأصيب بمرض " كوفيد 19" مسبقا، بالإضافة إلى إتمام أخذ التطعيمات الأساسية مع عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لأخذ الجرعة الداعمة. 
وطلبت الهيئة، من جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي، الاطلاع والتقيد التام بما ورد في التعميم، مشيرة إلى أنها استندت في قرارها هذا إلى التعليمات الواردة من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس " كورونا" في إمارة دبي. 
وأكدت الهيئة، حرصها على الحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت الصحية، والتماشي مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. 

الإمارات
هيئة الصحة في دبي
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