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البحرين ترحب بإدانة مجلس الأمن اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على الإمارات
البحرين ترحب بإدانة مجلس الأمن اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على الإمارات
السبت 22 يناير 13:36

رحبت مملكة البحرين بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ودان فيه بالإجماع اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات العربية المتحدة والمنشآت المدنية في العاصمة أبوظبي واعتباره تصعيداً خطيراً سيؤثر على السلم والأمن في المنطقة.
 وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أن إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع للاعتداء الحوثي الإرهابي الآثم يعبر عن مساندة دولية لحق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها في وجه ممارسات ميليشيا الحوثي الإجرامية وانتهاكاتها المستمرة لكافة القوانين الدولية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى موقف حازم وحاسم من ميليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات إجرامية ، والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة اليمنية. 

المصدر: وام
البحرين
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
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