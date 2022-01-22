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الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على الإمارات
الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على الإمارات
السبت 22 يناير 13:33

 رحبت المملكة الأردنية الهاشمية ببيان مجلس الأمن الدولي حول الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على الإمارات. ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أمس، والذي أدان بالإجماع الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على عدد من المنشآت المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في السابع عشر من الشهر الجاري.
 وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول دعم المملكة المُطلق للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم، مُجدداً إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان على دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المصدر: وام
الأردن
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
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