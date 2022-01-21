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اليمن وموريتانيا وباكستان والقمر المتحدة تندد بالهجوم الإرهابي على منشآت مدنية إماراتية
صقر غباش
السبت 22 يناير 01:34

أبوظبي (وام)

تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اتصالين هاتفيين من معالي سلطان البركاني رئيس مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، ومعالي ولد بابه رئيس الجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عبرا خلالهما عن إدانتهما واستنكارهما بأشدّ العبارات استهداف ميليشيات الحوثي مناطق ومنشآت في أراضي دولة الإمارات. وأكدا تضامن ووقوف مجلس النواب في جمهورية اليمن والجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربا عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وأن يديم الله على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار. 
كما تلقى معالي صقر غباش برقية تعزية وتضامن من معالي محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، أعرب فيها عن التضامن مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ضد الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات. كما تلقى معالي صقر غباش برقية تضامن مع شعب الإمارات من معالي المهندس مستدروان عبده رئيس البرلمان الاتحادي لجمهورية القمر المتحدة، أعرب خلالها عن إدانة واستنكار البرلمان الاتحادي القمري والشعب القمري استهداف جماعة الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في دولة الإمارات. وقال معاليه: «نؤكد التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً ونستنكر أيضاً جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية في المنطقة ونسأل الله الرحمة لضحايا هذا العمل الإرهابي والشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة من كل مكروه ويسدد خطى قيادتها الرشيدة».

صقر غباش
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
ميليشيات الحوثي
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