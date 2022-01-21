خلال اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية لوكسمبورج يدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي
خلال اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية لوكسمبورج يدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي
السبت 22 يناير 00:43
أدانت لوكسمبورج الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج. وأكد معاليه، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية وتضامن بلاده مع دولة الإمارات في الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.