خلال اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية النمسا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي
خلال اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية النمسا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي
السبت 22 يناير 00:39
دانت النمسا الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا. وأكد معاليه إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. وتقدم معاليه بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي.