محمد بن راشد: نصنع المستقبل من اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه لابد أن نعمل ونصل إلى أهداف بعيدة، ويجب علينا ألا ننتظر المستقبل، وأن نصنع المستقبل من اليوم». جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» اليوم، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

فيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية#ومضات_قيادية#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/ySh7Zp094m — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) January 21, 2022

وقال سموه في الفيديو: «أحد أسباب المكانة التي وصلنا إليها في الإمارات هو اهتمامنا بالإدارة وسعينا الدائم إلى التطوير والتحديث.. إن الإنجازات التي نحققها ليست لنا فقط، إنما لإخواننا العرب أيضاً». وأضاف سموه: «لابد أن نعمل ونصل إلى أهداف بعيدة.. يجب علينا ألا ننتظر المستقبل.. أن نصنع المستقبل من اليوم».