أجواء باردة ورياح.. و«الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حذر المركز الوطني للأرصاد من ارتياد البحر نظراً للاضطراب الشديد وارتفاع الموج، وناشد المركز مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور أثناء القيادة نتيجة رياح نشطة وتدني مدى الرؤية في المناطق المختلفة بسبب الغبار، وكذلك انعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق الداخلية الشرقية، وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية الأفقية على قسيورة وسويحان بـ «العين».

كما أشار المركز إلى أتربة مثارة وتدني مدى الرؤية الأفقية على مطار آل مكتوم الدولي.

وأهابت بلدية منطقة الظفرة بالجمهور بتوخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة ودعتهم للتواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الـ «واتس أب» 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ، حيث أدى الغبار إلى انعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق الساحلية في منطقة الظفرة.

وأشار المركز إلى تشكل كتلة غبار بدأت على العراق والكويت وشرق المملكة العربية السعودية وتوقع المركز أن تتحرك كتلة الغبار إلى الجنوب لتتأثر الدولة برياح شمالية غربية نشطة وقوية محملة ومثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وهبت رياح قوية إلى نشطة السرعة تصل سرعتها 60 كم/ ساعة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج وارتفاع الموج 7 - 9/ 10 الخليج العربي و6 - 8/ 9 قدم في بحر عمان وتستمر حتى السبت.

وساد طقس مائل للبرودة نهاراً وبارد ليلاً - مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى أقل من 800 متر في بعض المناطق سرعتها تصل إلى 65 كم/ س.

والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي وشديد الاضطراب إلى مضطرب في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم مائل للبرودة نهاراً وبارد ليلاً مع فرصة تشكل الصقيع صباحاً على بعض المناطق - غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية.

فيما تخف سرعة الرياح الشمالية الغربية تدريجياً وتتحول إلى شمالية شرقية على المناطق الشمالية والشرقية وتكون قوية إلى نشطة السرعة تصبح معتدلة، سرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س.

والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان، فيما يتوقع أن يكون الطقس غدا الأحد رطب صباحاً على المناطق الداخلية الشرقية - وغائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الساحلية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س.

والبحر متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الحرارة 22.4 في كلباء

انخفضت درجة الحرارة بمقدار 6 درجات عن أول أمس حيث كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة الخميس 28.4 درجة مئوية في أم الزمول «العين» الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، في حين كانت أعلى درجة سجلت أمس بلغت 22.4 درجة مئوية في كلباء «الشارقة» الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي للدولة.