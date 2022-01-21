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«الوطني» يناقش تطوير الصناعة الوطنية
جانب من إحدى جلسات المجلس (أرشيفية)
السبت 22 يناير 01:34

أبوظبي (وام)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس، يناقش خلالها موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. 
ويناقش المجلس تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية الخاص بهذا الموضوع وفق المحاور التالية: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية. 
ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث سيوجه محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول «زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين»، وسيوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة من حول «ترك المزارعين لمزارعهم». 
كما سيوجه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين الأول إلى معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة حول «رفع أسعار الكهرباء على المزارعين المواطنين»، والثاني إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حول «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، فيما سيوجه مروان عبيد المهيري سؤالاً إلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حول «احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات».

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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