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1.7 درجة مئوية في «جيس»
1.7 درجة مئوية في «جيس»
السبت 22 يناير 01:34

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت عدد من المناطق الداخلية والجبلية والساحلية في رأس الخيمة انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة والتي تركزت في المناطق المفتوحة والجبلية، فيما سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، والتي بلغت 1.7 درجة مئوية الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي للدولة.
رافق انخفاض درجات الحرارة رياح قوية بلغت سرعتها في الساحلية والجزر 30 - 40 قد تصل إلى 65 كم/ س شمالية غربية، وفي المنطقة الداخلية 30 - 40 قد تصل إلى 65 كم/ س شمالية غربية وفي المناطق الجبلية 30 - 40 قد تصل إلى 65 كم/ س شمالية غربية.

درجات الحرارة
الإمارات
رأس الخيمة
جبل جيس
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