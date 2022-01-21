الجناح السويسري في «إكسبو» يستعرض ابتكارات لاستدامة المياه

دبي (الاتحاد)

استضافت سويسرا أمس، فعالية حملت عنوان «حلول مبتكرة للاستخدام المستدام للمياه» في الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي»، ويتوافق هذا الحدث مع أجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة التي تهدف إلى التعامل مع مختلف تحديات القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد المائية.

لطالما كانت المياه ضمن أولويات السياسة الخارجية السويسرية، وكان لسويسرا دور فعال في جعل المياه هدفاً قائماً بذاته لأجندة الأمم المتحدة للعام 2030، الأمر الذي أثمر في اعتماد الهدف السادس ضمن أهداف التنمية المستدامة والذي يعرف بـ «المياه النظيفة والنظافة الصحية».

وعليه، فقد أنشأت السفارة السويسرية في دولة الإمارات ومملكة البحرين في العام 2019، منصة الاستخدام المستدام للمياه، والتي تجمع أبرز ممثلي الهيئات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز مستويات الحوار وتبادل المعرفة والتعاون في مجالات الاستخدام المستدام للمياه بما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين: «تحظى سويسرا بمكانة رائدة في أوساط دعم أهمية المياه من أجل التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ إن ما تمتلكه سويسرا من خبرة ومعرفة في هذا المجال تحظيان بتقدير واسع. لقد أسست السفارة السويسرية في دولة الإمارات ومملكة البحرين منصة الاستخدام المستدام للمياه التي تجمع تحت مظلتها ذوي العلاقة على اختلافهم، انطلاقاً من قناعتنا أنه بالاستخدام الأمثل لنقاط القوة والمعرفة التكميلية للشركاء المعنيين، نتمكن معاً من الاستفادة من الموارد والخبرات والممارسات الجيدة للخروج بحلول مبتكرة لمختلف تحديات المياه التي تواجه هذه المنطقة».

وأتاح هذا الحدث أمام أعضاء منصة الاستخدام المستدام للمياه فرصة إجراء نقاشات تفاعلية حول الممارسات والتقنيات المبتكرة التي تعالج مختلف التحديات المتعلقة بالاستخدام المستدام للمياه في مجالات الزراعة والبناء وتحلية المياه، وكذلك الجهود السياسية والدعم. كما تم تسليط الضوء على تكامل هذه الحلول المبتكرة مع جهود القطاع العام نحو تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036 وأهداف التنمية المستدامة السادس والسابع عشر لأجندة الأمم المتحدة 2030.