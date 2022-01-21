حسين الحمادي: مقاربة «بيئية» للمنظومة التعليمية

دبي (الاتحاد)

قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم: إن مقاربة الفكر الشمولي والتكاملي في التعليم للوصول إلى تعليم مميز ريادي يتطلب بدوره مقاربة أي منظومة تعليمية «كنظام بيئي - Ecosystem»، لتشابك العلاقات بين جميع العناصر وترابطها على عدة مستويات واتجاهات، فلا يمكن للجهود التطويرية في التعليم أن تنجح بالعمل على بعض مكونات المنظومة دون غيرها.

واعتبر معاليه أنه لا يمكن الحديث عن تطوير للمناهج مهما كان حداثياً وممنهجاً لخدمة المجتمع وتطلعاته، من دون تبني المعلم لمسوغات هذا التطوير، ومن ثم تطوير أساليبه في التدريس لتواكب التغيير، وأيضاً من دون دعم مؤسسي للمعلم سواء أكان بتوفير التدريب المناسب، أم المصادر التعليمية الضرورية.

وأضاف معاليه: «كما أنه لا يمكن تعزيز أنماط التقييم المختلفة، والاستفادة من اختباراتنا الوطنية المعيارية من دون أن يتوافق الوعي الجمعي للطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور مع ضرورتها؛ لضمان جودة التعليم والتعلم، وأن الهدف من التقييم بالدرجة الأولى هو إظهار التقدم المعرفي والمهاري، وكشف الفجوات في التعلم؛ بهدف جسرها، وليس حصد الدرجات».

وبالنسبة للتعليم العالي، أشار معاليه إلى أنه على الرغم من الطبيعة الخاصة لتلك المنظومة، فإن منطق التبصر في عناصرها الفاعلة كافة، وفي العلاقات المتشابكة بين هذه العناصر أمر ضروري لجهود الارتقاء بهذه المنظومة. فعلى سبيل المثال يتطلب تحقيق هدفنا المهم القاضي باستمرار تقدم مؤسساتنا الجامعية الوطنية في التصنيفات الدولية، هو الحصول على الاعتماد الأكاديمي محلياً ودوليًا للبرامج الجامعية المختلفة في جامعاتنا. إلا أن ضمان الرصانة الأكاديمية للبرامج الجامعية وحده من دون النهوض بالبحث العلمي والابتكار لن يكون كافيًا للتقدم على الصعيد الدولي، أو لتتمكن جامعاتنا الوطنية من القيام بدورها الكامل لتحقيق تطلعاتنا الوطنية».