ورش حول أسس التربية السليمة للأبناء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة تحت عنوان «الدفء والود أساس التربية السليمة» ضمن خدمة تنمية المهارات الوالدية، متضمنة مجموعة من الورش والدورات التدريبية، التي تهدف إلى تنمية المهارات الوالدية الفاعلة لتلبية احتياجات الأبناء المعرفية والعاطفية والاجتماعية في جميع مراحلهم العمرية، وعرض آليات حل المشاكل وفق نهج الانضباط الإيجابي لتعزيز تواصل العلاقات الإيجابية مع الطفل.

قدمت الورشة الدكتورة هبة شركس خبيرة أسرية ومستشار الصحة النفسية، والتي تناولت عدداً من المحاور منها، ما الذي يحتاجه طفلي لينمو بحب؟، واكتساب مهارات إشباع الاحتياجات النفسية، واستنتاج الآثار الإيجابية المترتبة على إشباع الاحتياجات النفسية للأبناء، بالإضافة إلى نتائج الإشباع العاطفي ودعم الصحة النفسية.

وأكدت شركس أهمية إشباع الاحتياجات النفسية لدى الأبناء، والتي تتمثل في الأمان، الحب غير المشروط، القبول، الاحترام والتقدير، التشجيع والثناء، والحاجة إلى الانضباط، بالإضافة إلى الحاجة إلى اللعب والمرح.

وأشارت إلى أن إشباع هذه الاحتياجات النفسية من أهم الأدوار الوالدية في التربية، حيث إن الطفل الذي يتم تلبية وإشباع الاحتياجات النفسية والعاطفية لديه ينمو واثقاً من نفسه بصورة تجعله قادراً على مواجهة تحديات الحياة، ويثق في أهله ويفتخر بانتمائه لأسرته، كما أنه يشعر بالاستحقاق للحب والاهتمام، بعكس الطفل الذي لا يتم إشباع احتياجاته النفسية، مما يجعله يعاني من تدني تقدير الذات والسعي لإرضاء الآخرين، والشعور بعدم القدرة على إنجاز المهام، وإدمان السلوكيات السلبية، مثل العنف أو الانسحاب.