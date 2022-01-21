إطلاق الدفعة الثانية من منتسبي الدبلوم المهني للتجارة في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن انطلاق الدفعة الثانية من منتسبي الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال، تحقيقاً لمبادرة تأهيل وإعداد 100 مواطن من رواد الأعمال المحترفين للدخول في سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار، وتطلق غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب، وباعتماد جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى التي نفذتها الغرفة في تخريج 20 مشتركاً في البرنامج.

ومن جهته، قال سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: «يسعى البرنامج لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أبناء الإمارة في المجالات التخصيصية والمساقات المطروحة في البرنامج، وإننا في غرفة الفجيرة نسعى إلى تشجيع الشباب من رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية».

وأوضح الهنداسي أنه تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للغرفة. وسوف يطرح البرنامج ورشة تعريفية عن البرنامج والمساقات المدرجة، وذلك في مقر الغرفة حضورياً للمسجلين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري وتحديد الفترة الزمنية لبرنامج الدبلوم خلال فبراير القادم، بالتنسيق مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب.