«دبي للعلوم» يبحث آفاق خدمات الرعاية الصحية

دبي (وام)

يشارك مجمع دبي للعلوم - أول مجتمع أعمال شامل مكرس للعلوم في المنطقة - في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2022» بهدف البحث في آفاق خدمات الرعاية الصحية وتوجهات البحث العلمي والتطوير المستقبلي في القطاعات العلمية المتنوعة، وتسليط الضوء على جاذبية دبي للاستثمار في مجالات العلوم، وتمكين الكفاءات والمواهب.

كما يشارك المجمع خلال الحدث أيضاً في حلقات نقاشية وحوارات مهمة بمشاركة الخبراء والمتخصصين لاستكشاف مشهد الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وقال مروان عبد العزيز جناحي المدير العام لمجمع دبي للعلوم: إن توفير خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى يتصدر الأولويات الوطنية بالدولة، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة باستمرار على وضع السياسات والقواعد المحفزة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والجاذب للكفاءات والمهارات والأعمال من جميع أنحاء العالم من أجل الاستعداد، لما تجلبه متغيرات المستقبل وبما يضمن حياة أفضل لأفراد المجتمع.

وأكد أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الابتكار الطبي من أجل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للعلوم مع بنية تحتية متطورة ومختبرات ومرافق تصنيع متطورة.

وأضاف أن المجمع يسعى بالتعاون مع الشركاء إلى إبراز أهمية دمج علوم الطب مع مخرجات التكنولوجيا للوصول إلى حلول مثالية وأكثر كفاءة، حيث تستضيف منصة المجمع في المعرض طيفاً من أكبر شركات صناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في العالم التي تعمل جنباً إلى جنب مع عدد متزايد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال لاستكشاف الحلول المتطورة والخوض في الموضوعات الأكثر إلحاحاً في مجال الصناعات الدوائية والصحة والعافية والعلوم.

ولفت إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لدور مجمع دبي للعلوم في تعزيز أطر التواصل ونطاق الشراكات والعمل الإستراتيجي المشترك، حيث أطلق المجمع سابقاً حملة «Stuck» الحائزة على جوائز، والتي استهدفنا من خلالها تعزيز التوعية المجتمعية بمرض الشلل بالاشتراك مع مستشفى «Neuro Spinal وOttobock وRoxy Cinemas».