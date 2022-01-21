769 حافلة لتعزيز شبكة النقل في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

شدد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي ضرورة التزام مستخدمي وسائل النقل العام بالإجراءات الوقائية الاحترازية حفاظاً على سلامة المجتمع، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة دائماً، وترك مسافة بين الركاب، وتعقيم اليدين دائماً واستخدام خرائط جوجل للتخطيط للرحلة بشكل جيد وتجنب الانتظار. ويواصل المركز اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» وتقديم خدمات آمنة، حيث يقوم بتعقيم حافلات النقل العام بشكل مستمر.

ويشارك مركز النقل المتكامل بيانات الحافلات العامة على خرائط Google، بما يتيح معرفة مواعيد الخدمات ومعلومات خطوط الحافلات، والاطلاع على مواعيد الحافلات لحظة بلحظة، وجعل استخدام وسائل النقل العام أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجات السكان.

وزاد المركز عدد حافلات النقل العام لتصل إلى 769 حافلة، وتم إعادة جدولة الرحلات منذ بداية العام الحالي بما يتناسب مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في الدولة، حيث تم زيادة عدد الرحلات اليومية خلال أيام الأسبوع بمعدل 60 رحلة ليرتفع عدد الرحلات من 4.695 رحلة إلى 4.755 رحلة يومياً، وخلال أيام الجمع تم زيادة عدد 753 رحلة ليوم الجمعة ليرتفع معدل الرحلات من 4.002 رحلة إلى 4.775 رحلة يومياً.

وأشار المركز إلى أن هذه التحسينات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها لرفع كفاءة قطاع النقل العام في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات وتطلعات مستخدمي حافلات النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، عبر توسعة شبكة النقل بالحافلات وتحسين التواتر الزمني، وجعل التنقل بالحافلات العامة أكثر ملاءمة وراحة للجمهور، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل مختلف شرائح المجتمع على خدمات النقل بالحافلات العامة.

وأوضح المركز أن الحافلات الجديدة تدعم مساعي مركز النقل المتكامل لتطوير شبكة النقل بالحافلات العامة وزيادة القدرة الاستيعابية لها، وتوفير تغطية جغرافية أشمل لأسطول الحافلات بما يعزز الربط بين مختلف المواقع والمناطق ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الحافلات عبر تحسين التواتر الزمني وتوفير خدمات مريحة، آمنة وسريعة، وذلك ضمن سعي المركز للارتقاء بمنظومة النقل العام، وتعزيز تجربة استخدام الحافلات العامة، وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات الجمهور، وصولاً إلى شبكة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي.