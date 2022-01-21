تعاون بحثي بين «تريندز» و«العربي الأفريقي للإعلام والتنمية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم مع المركز العربي الأفريقي للإعلام والتنمية بموريتانيا، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتنظيم الفعاليات والمنتديات البحثية والعلمية، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى الطرفين.

وقّع الاتفاقية من جانب مركز تريندز للبحوث والاستشارات نيابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي، طلال الحمادي رئيس قطاع الشؤون الإدارية، فيما وقَّعها عن المركز العربي الأفريقي للإعلام والتنمية، المدير المؤسس محمد سالم ولد الداه، بحضور كل من الدكتور فتوح هيكل رئيس قطاع البحث العلمي بمركز «تريندز»، ونائبه سلطان ماجد، وفهد المهري مدير إدارة الباروميتر العالمي.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقعت بمقر «تريندز» في أبوظبي، على التعاون بين مركز «تريندز» والمركز العربي الأفريقي للإعلام والتنمية، في مجالات إعداد البحوث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين، والاستفادة من خبراتهم، كما يشمل التعاون تبادل الإصدارات والكتب والبحوث المعدة في مواضيع تعزيز خطاب التسامح والتعايش السلمي ومد جسور التواصل الحضاري، فضلاً عن إقامة الفعاليات والندوات والأنشطة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وأثنى الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، على جهود المركز العربي الأفريقي للإعلام والتنمية وما يقوم به من دورٍ معرفي وفكري مرموق، وقال: إن المركز يسعد بالتعاون معه، حيث الرؤى المشتركة التي تخدم نشر المعرفة والمشاركة في صنع المستقبل وفق مبادئ التسامح والأخوة الإنسانية ونبذ التطرف والكراهية.

مضيفاً أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع كبرى المؤسسات والمراكز البحثية والفكرية وأهمها في المنطقة والعالم.

ومن جانبه، عبَّر المدير المؤسس للمركز العربي الأفريقي للإعلام والتنمية محمد سالم ولد الداه الذي قام بزيارة مقر «تريندز» واطَّلع على نشاطاته وإداراته، عن سعادته لإبرام هذه الاتفاقية مع المركز، مشيداً بمستوى إصداراته وفعالياته وتناولها التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.

كما ثمَّن الدور الفاعل الذي يقوم به مركز «تريندز» في دعم حركة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وما ينظمه من مؤتمرات وندوات ومحاضرات نوعية تعزز من نشر الفكر العلمي، وتدعم الحركة البحثية على نطاق عالمي.

وقال: إن «تريندز» بات اليوم منصة بحثية عالمية، وقبلة للباحثين عن المعرفة التي تستشرف المستقبل وتشارك في صنعه.