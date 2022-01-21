مدير مزاينات الظفرة لـ«الاتحاد»: «بوتوكس» و«فيلر» وعمليات تجميل للإبل.. ولجان المزاينات بـ«المرصاد»

إيهاب الرفاعي ( الظفرة)

أكد محمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينات الظفرة، أن تغيير شكل الناقة بواسطة عمليات التجميل وحقنها بواسطة «الفيلر» أو «البوتكس» وغيرهما من محاولات العبث غريبة عن مجتمعاتنا وبعيدة كل البعد عن العادات والتقاليد التي تربينا عليها وتمثل جريمة يجب معاقبة مرتكبها، مشدداً على أن اللجان المختصة في المزاينات لديها الوعي والعلم الكافي لاكتشاف تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها، خاصة أن عمليات العبث والتغيير الجوهري لشكل الناقة تمثل نوعاً من أنواع الغش يسعى خلالها مالك الإبل إلى تغيير شكل الناقة، وإبراز جماليات غير حقيقية أمام لجان التحكيم، وهو ما يتسبب في حصول الناقة على مركز لا تستحقه ودون وجه حق، حيث تعود الناقة بعد فترة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأشار المهيري إلى أن اللجان المنظمة للمزاينات في دولة الإمارات تحرص على مكافحة العبث والتغيير الجوهري لشكل الناقة من خلال وضع اللوائح والشروط الخاصة بالمشاركة في تلك المزاينات، وأن مهرجان الظفرة وما يتضمنه من مزاينات مختلفة سواء مزاينة سويحان أو رزين أو مدينة زايد أو المزاينة الرئيسية في مهرجان الظفرة وضعت إجراءات رادعة بحق المخالفين وكل من يحاول العبث أو تغيير شكل الناقة المشاركة في المزاينة.

وأوضح المهيري أن عمليات تجميل الإبل واستخدام الحقن بواسطة «الفيلر» و«البوتكس» من أجل تغيير شكل الناقة وحصولها على مركز مخالف لما تستحقه يتم كشفها بواسطة لجنة متخصصة من الأطباء لفحص الإبل المشاركة من مجاهيم ومحليات، وذلك عن طريق الأشعة وأخذ عينات الدم. وتهدف اللجنة إلى تحقيق أعلى درجات النزاهة، وتجنب أي عبث في المطايا المشاركة، والتأكد من سلامة الإبل المشاركة، بما يمنح المزاينة المزيد من القوة والشفافية التي تسهم بشكل كبير في جذب المشاركين من داخل الدولة ومختلف دول الخليج العربي إلى المنافسات، وهو ما ينعكس على زيادة أعداد المشاركين في كافة أشواط المزاينة.

محمد بن عاضد المهيري

عمليات فرز

وتناول المهيري آليات اكتشاف أي محاولات للعبث أو عمليات التجميل موضحاً أن الإبل المشاركة في مسابقات جمال الإبل «المزاينة» تبدأ خطوات الكشف عنها عقب عمليات الفرز من قبل المحكمين واختيار الأجمل منها، حيث تعرض هذه الإبل على لجنة طبية مختصة ومن خلال ما يمتلكه الأطباء المختصون من أدوات وأجهزة وغيرها من الوسائل يتم اكتشاف أي محاولات للعبث وتغيير شكل الناقة كما يتم الحصول على عينة من الدم لفحص الهرمونات وعقب الانتهاء من الفحص الطبي واجتياز تلك المرحلة تتحول إلى المبيت في المواقع المخصصة لها داخل المهرجان لتستكمل عمليات التقييم وتحديد الإبل الفائزة بالمراكز الأولى.

استبعاد المطية

وبين المهيري أن شروط المشاركة في المزاينة تؤكد على أصحاب الحلال التواجد شخصياً عند فحص المطية من قِبل اللجنة الطبيّة للعبث أو تفويض شخص آخر أو توكيل اللجنة بذلك، وسوف يتم استبعاد المطية التي يتبين أن بها نوعاً من العبث للتغيير من الشكل الطبيعي أو كانت تحت تأثير المنشطات وسوف تحال الإبل المشتبه بها إلى الفحص الطبي.

وأضاف المهيري أن مزاينة الظفرة حرصت على ضخ دماء جديدة من الحكام، وذلك لضمان مزيد من التنوع والاختيار الأفضل نظراً لما يمثله دخول حكام جدد إلى اختلاف نظرة لجان التحكيم حول الإبل المشاركة وهو ما يساهم بشكل فعال في تطوير المهرجان خاصة أن الخبرة المكتسبة في التحكيم ساعدت المهرجان على استقطاب أنواع ممتازة من الإبل، وجذب أعداد كبيرة من المشاركين والزوار من داخل الإمارات وخارجها.

وكشف المهيري عن أهمية لجنة التسنين والتشبية في تحديد السن والفئة المناسبة للناقة والتي تتناسب مع الشوط الذي ستشارك فيه خلال المسابقة وكذلك كونها مجاهيم أصيلة أو محلية أصيلة أم أن الناقة المشاركة فيها تهجين بدرجة أو بأخرى.

ارتفاع مستوى المشاركات

بين محمد عبدالله بن عاضد المهيري أنّ ارتفاع مستوى المشاركات يضاعف من مسؤولية لجان التحكيم لاختيار المتميز منها لاعتلاء منصة التتويج، مؤكداً أن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت على انتقاء أفضل مواصفات الجمال في الإبل المشاركة، وتكون المفاضلة والتمييز بين المراكز للإبل المشاركة على أساس نظام النقاط من 100 درجة.

كما أوضح أن درجات التحكيم تتوزع كالتالي: على الرأس والرقبة (25 درجة)، الجزء العلوي (25 درجة)، الجزء الأمامي (15 درجة)، الجزء الخلفي (10 درجات)، الشكل العام والرشاقة (25 درجة)، ويشمل هذا المعيار طول البدن وارتفاع المطيّة والذلالة وصحة الجسم ولمعان الشعر.