اليوم.. ختام فعاليات «مهرجان الظفرة» بـ«بيرق الإمارات»

الظفرة ( الاتحاد)

تختتم، اليوم السبت، فعاليات مهرجان الظفرة في دورته 15 وسط مشاركات خليجية واسعة من مختلف دول الخليج العربي ساهمت في إثراء المنافسات وفرضت القوة والندية نفسها على أشواط مزاينة الإبل، وهي المسابقة الرئيسية في المهرجان.

وتعلن اللجنة المنظمة اليوم نتائج الفائزين في شوطي الظفرة 20 المفتوح للمحليات والمجاهيم كما ستعلن أيضاً نتائج الفائزين في شوط بيرق الإمارات وهو الشوط الأبرز والأقوى والأشهر بين ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي، كما أنه الشوط الأكثر قيمة مالية بعد أن رصدت له اللجنة المنظمة 6 ملايين درهم ويتنافس من خلاله أشهر ملاك الإبل للحصول على بيرق الإمارات والذي يتوقع أن يشهد منافسة قوية ومشاركات خليجية واسعة.

وأوضح محمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل، أن النسخة الخالية من مزاينة الإبل شهدت قوة وندية من اشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج وقد تجاوز عدد الإبل المشاركة أكثر من 2000 ناقة من مزيونات الإبل في الخليج، وهو ما ساهم في رسم لوحة تراثية رائعة في الظفرة وأدت إلى زيادة قوة المنافسة خاصة مع ارتفاع معايير الجمال في الإبل المشاركة في مختلف الأشواط، وهو ما فرض مزيد من المسؤولية على لجان التحكيم لاختيار الأفضل منها.

وأضاف المهيري: «أن توسع قاعدة المشاركات وتميز الإبل المشاركة يعكس مدى نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي شهدتها النسخة الحالية من المهرجان، والتي كان لها أكبر الأثر في قوة المنافسة وزيادة الإقبال على المهرجان الذي فرض مكانته لدى كبار ملاك الإبل في منطقة الخليج والدول العربية».

وأشار المهيري إلى أن شوط «بيرق الإمارات» الذي سيكون مسك الختام للمهرجان، حيث تم الإعلان عنه في خطوة غير مسبوقة في عالم مزاينات الإبل، من خلال آلية جديدة تعتمد على النقاط، وتعد الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل، تحت اسم «بيرق الإمارات»، بقيمة ستة ملايين درهم، لفئتي الإبل المحليات، والإبل المجاهيم.

وتعتمد جائزة بيرق الإمارات، على تجميع النقاط في أبرز وأقوى أشواط مسابقات المزاينة، بعد التوسع في خريطة المزاينات على مستوى أبوظبي، وإضافة ثلاث مزاينات جديدة في كل من سويحان، ورزين، ومدينة زايد، إلى جانب مسابقة المزاينة الرئيسة في مهرجان الظفرة، إذ ستجمع النقاط في كل المزاينات، من خلال المشاركة في أشواط الرموز «شوطي الشرايا الرئيسين لأبناء القبائل» في المزاينات، ولكل أعمار الإبل من سنّ المفرودة حتى الحول، لفئتي المحليات والمجاهيم.

جانب من تكريم الفائزين (من المصدر)

وكانت منافسات أشواط الوضح قد شهدت قوة وندية من أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج وتمكنت الإبل السعودية من حسم المركز الأول في شوط الوضح «مفرودة- حقه- لقيه» لإبل أصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من أبناء القبائل عام، حيث أسفرت النتائج عن ذهاب المركز الأول إلى «هزامه» لمالكها فهد حمد محمد الهويشلي الدوسري من السعودية، وحصلت على المركز الثاني «الحاكمه» لمالكها محمد سالم بخيت المري من قطر، أما في المركز الثالث فجاءت «الدرة» لمالكها بليه شجاع مبارك الدوسري من السعودية.

وفي شوط الوضح «يذعه- ثنيه- حايل» لإبل أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام- وضح، حصدت المركز الأول «هزامة» لمالكها سمحي وقيان حمد الهوامله الدوسري من السعودية، وفي المركز الثاني «منتله» لمالكها مقعد فهد محمد الغييثي الدوسري من السعودية، ونالت المركز الثالث «بطولة» لمالكها سعيد علي سعيد الخيارين الهاجري من قطر.

وتصدر المركز الأول في شوط إنتاج العزبة «3 مفاريد تلاد بكار» - محليات، شبك الإبل الذي يملكه سرور عتيق سيف المنصوري من الإمارات، وحل في الثاني علي راقع محمد الأحبابي من الإمارات، أما في المركز الثالث فجاء مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري من الإمارات.

وفي شوط إنتاج العزبة «3 مفاريد تلاد بكار» - مجاهيم، تصدر شبك الإبل الذي يملكه علي جابر فاضل جابر المركز الأول من دولة الكويت، ونال المركز الثاني حريز عرمان هبطاء سمودة المهري من المملكة العربية السعودية، أما في المركز الثالث فقد جاء صالح علي جابر النجم المري من قطر.

مراكز

أسفرت نتائج شوط أجمل فحل في مسابقة مزاينة غنم النعيمي عن فوز محمد بخيت المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني غانم راشد المنصوري، وفي المركز الثالث سعيد عبيد المزروعي، المركز الرابع ناصر حمود المنصوري، المركز الخامس سعود الصابري.

وفي شوط أجمل جذعة ذهب المركز الأول إلى صالح عبدالله البريكي، وفي المركز الثاني راشد مبارك المنصوري، والمركز الثالث زايد بخيت المزروعي، والمركز الرابع محمد بخيت المزروعي، والمركز الخامس حمد بخيت المزروعي.

ونال المركز الأول في شوط أجمل 3 جذعات، صالح عبد الله الحمادي، والمركز الثاني محمد سليمان بن الشيبة، والمركز الثالث غانم راشد المنصوري، والمركز الرابع علي راشد المنصوري، والمركز الخامس حميد مبارك المنصوري.

وفي شوط أجمل جذعة إنتاج محلي، حصد المركز الأول حمد بخيت المزروعي، والمركز الثاني صالح عبد الله الحمادي، والمركز الثالث غانم راشد المنصوري، والمركز الرابع محمد بخيت المزروعي.

وذهب المركز الأول في شوط أجمل شاه لأحمد علي المقبالي، والمركز الثاني حمد بخيت المزروعي، والمركز الثالث عبيد سعيد المزروعي، والمركز الرابع زايد بخيت المزروعي، والمركز الخامس محمد بخيت المزروعي.