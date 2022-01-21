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المري يبحث تعزيز التعاون مع وفد بريطاني
عبد الله المري خلال استقباله الوفد (من المصدر)
السبت 22 يناير 01:34

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مارك جولدساك، مدير الصادرات البريطانية في وزارة التجارة الدولية والوفد المرافق له، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والنقيب عبد الله الشيخ، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية.
ورحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالوفد الضيف، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة في تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد البريطاني تعتبر انعكاساً لتلك العلاقة بين الجانبين.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
عبدالله خليفة المري
بريطانيا
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