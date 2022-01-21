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تعاون بين «شرطة أبوظبي» وجامعة نيويورك في البحوث الصحية
خليفة الخييلي خلال التوقيع عن بُعد (من المصدر)
السبت 22 يناير 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شرطة أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة نيويورك أبوظبي لتنفيذ المشروع البحثي دراسة «مستقبل صحي للإمارات».
ووقّع الاتفاقية «عن بُعد» من جانب شرطة أبوظبي اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، وعن الجامعة أرلي بيترز عميد جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. 
وأكد مدير قطاع المالية والخدمات اهتمام «شرطة أبوظبي» بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء ونشر المعرفة وتبادلها بما يحقق التطلعات في مجالات البحث العلمي، والذي ينعكس إيجابياً على الارتقاء بالخدمات الطبية المتخصصة.

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