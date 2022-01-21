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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من رئيس رواندا استنكر خلاله اعتداءات الحوثي على أراضي الإمارات
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من رئيس رواندا استنكر خلاله اعتداءات الحوثي على أراضي الإمارات
الجمعة 21 يناير 22:21

أدان فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية وتمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي. 
وعبر فخامة بول كاغامي عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما تقوم به من إجراءات في إطار حقها في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. 
كما قدم رئيس رواندا، خلال الاتصال، تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. 
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الرواندي على مشاعره الصادقة وموقف بلاده وتضامنها مع الإمارات، متمنياً لرواندا وشعبها الصديق دوام الاستقرار والأمان.

المصدر: وام
بول كاغامي
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محمد بن زايد
ميليشيات الحوثي الإرهابية
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