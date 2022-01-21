الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك ليسوتو أدان خلاله الهجوم الإرهابي على المنشآت المدنية في الإمارات
محمد بن زايد
الجمعة 21 يناير 20:02

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة أدان خلاله الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن ضحايا ومصابين مدنيين.
 وقال جلالته إن الاعتداء الذي استهدف مواقع مدنية يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية. وأعرب ملك ليسوتو عن تعازيه إلى أسر ضحايا الاعتداء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للمشاعر النبيلة التي عبر عنها جلالة الملك ليتسي الثالث تجاه دولة الإمارات متنمياً دوام الأمن والاستقرار لبلاده وشعبه الصديق. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
ليسوتو
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©