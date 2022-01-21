محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك ليسوتو أدان خلاله الهجوم الإرهابي على المنشآت المدنية في الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة أدان خلاله الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن ضحايا ومصابين مدنيين.

وقال جلالته إن الاعتداء الذي استهدف مواقع مدنية يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية. وأعرب ملك ليسوتو عن تعازيه إلى أسر ضحايا الاعتداء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للمشاعر النبيلة التي عبر عنها جلالة الملك ليتسي الثالث تجاه دولة الإمارات متنمياً دوام الأمن والاستقرار لبلاده وشعبه الصديق.