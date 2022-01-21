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الإمارات
مجلس الأمن يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين على منشآت مدنية في الإمارات
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
الجمعة 21 يناير 19:50
دان مجلس الأمن بالإجماع، اليوم الجمعة، الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.
المصدر: وام
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
الإمارات
ميليشيات الحوثي الإرهابية
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