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مجلس الأمن يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين على منشآت مدنية في الإمارات
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
الجمعة 21 يناير 19:50

دان مجلس الأمن بالإجماع، اليوم الجمعة، الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.

المصدر: وام
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
الإمارات
ميليشيات الحوثي الإرهابية
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