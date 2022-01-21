خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية قبرص يدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً من معالي ايوانيس كاسوليديس وزير خارجية قبرص. وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وعبر معاليه عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات في أعقاب تعرضها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. كما أكد معاليه أن هذه العمليات الإرهابية تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، متقدماً بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.