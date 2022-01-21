خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد ... وزير خارجية أنجولا يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات عقب الهجوم الإرهابي الحوثي

أكدت جمهورية أنجولا تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا.

وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تقوم بها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. كما أعرب معاليه عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا هذه الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.