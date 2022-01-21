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خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد .. وزيرة خارجية تنزانيا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي
عبدالله بن زايد
الجمعة 21 يناير 19:08

 أدانت جمهورية تنزانيا المتحدة الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ليبريتا مولامولا وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة.
 وأكدت معاليها خلال الاتصال الهاتفي إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية والذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما أكدت معاليها تضامن بلادها مع دولة الإمارات متقدمة بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي ومعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
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