العودة التدريجية لطلبة المدارس الحكومية بدءاً من الاثنين

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن العودة الآمنة والتدريجية لنظام التعليم الحضوري ابتداء من يوم الاثنين الموافق 24 يناير، استناداً إلى التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة، ووفق الإحاطة الإعلامية للحكومة.

ويستمر الطلبة من الخامس لغاية الحادي عشر في التعليم «عن بُعد» لغاية 28 يناير الجاري، على أن يعود طلبة رياض الأطفال، وطلبة الحلقة الأولى من الأول إلى الرابع، بالإضافة إلى طلبة الثاني عشر إلى الدوام الحضوري يوم الاثنين المقبل.

ومن أبرز الإجراءات المتعلقة بالعودة التدريجية للطلبة إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لجميع الطلبة والحصول على نتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها علی 96 ساعة عند أول دخول إلى المنشأة التعليمية ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين. كما أنه على جميع العاملين في الكادر الإداري والفني والتعليمي تطبيق نظام الحصن وإبراز حالة المرور الأخضر عند الدخول الى المنشأة التعليمية وطوال فترة التواجد فيها. وكذلك تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية صلاحيتها 96 ساعة.

ومن التدابير الاحترازية الالتزام التام بلبس الكمامات والتعقيم المستمر والتباعد الآمن، بالإضافة إلى تعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعار أخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، أما الاختبارات فستكون حضورية داخل المدارس.

وسيكون فحص مسحة الأنف بالنسبة للمطعمين في المراكز المدرسية التي سيتم تعميمها من قبل المؤسسة لاحقاً، وفي المراكز الصحية الحكومية للطلبة غير المطعمين. وتم توجيه المدارس بتوعية أولياء الأمور أن صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لفترة 96 ساعة عند دخول الطلبة للمدارس (4 أيام تسبق الدوام المدرسي)، وإجراء فحص دوري لمسحة الأنف (PCR) كل أسبوعين و يتطلب إجراء الفحص قبل انقضاء مدة 14 يوماً.