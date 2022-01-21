3 آلاف معاملة أنجزتها «أشغال الشارقة» خلال2021

لمياء الهرمودي (الشارقة) أنجز مركز سعادة المتعاملين في دائرة الأشغال العامة بالشارقة نحو 3 آلاف معاملة خلال العام 2021، كما تم التعامل المباشر مع نحو 1487 من المراجعين، في مركز إسعاد المتعاملين في المبنى الرئيسي للدائرة. وأشارت مريم المازمي، مدير مركز الاتصال المؤسسي لـ «الاتحاد» إلى أن معدل المعاملات المنجزة خلال العام 2020 انخفض بمعدل مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق للمعاملة الواحدة، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات التي يقدمها مركز سعادة المتعاملين 100% في 2021، ما يؤكد مدى نجاح وتميز خدمات الدائرة. وأضافت مدير مركز الاتصال المؤسسي: أنه تم الرد على 4691 مكالمة واردة إلى مركز إسعاد المتعاملين، ليحقق بذلك المركز أحد أهدافه بتحقيق صفر مكالمات لم يتم الرد عليها، وبلغ عدد الخطابات الواردة اكثر من 2300 خطاب، بينما الشكاوى التي تم حلها بلغت 103 ملاحظات.
وأكدت المازمي: أن المعاملات تنوعت ما بين تجديد شركات أو تسجيل شركة جديدة والتقديم على التسويات الترابية في بعض مناطق الموردة في ضاحية «السيوح»، بالإضافة إلى طلبات الدفعات والخطابات الواردة من الجهات الحكومية والخاصة الأفراد. وأفادت بأن الدائرة تسعى نحو الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، وتقديم خدمات حكومية متكاملة، وتوصيل الخدمات إلى المجتمع، مشيرة إلى حرص الدائرة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل نظام الدائرة والشركاء الاستراتيجيين.
وقالت مديرة مركز الاتصال المؤسسي: «تعمل الدائرة دائماً على تطوير خدماتها في مجال إسعاد المتعاملين، ويندرج ذلك ضمن خطتها الاستراتيجية والتزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي وتحقيق أفضل الخدمات، ويمكّنها من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة لتيسير حصول الجمهور على خدمات فائقة الجودة. كما تواصل دائرة الأشغال العامة في الشارقة، خدمة «التواصل المرئي» الهادفة إلى رفع مستوى التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات والدوائر، ومكاتب الاستشاريين، والمطورين والمتعاملين، بشأن تخليص المعاملات، والتواصل مع إدارة العقود وشرح آليات طرح المناقصات والمشاركة فيها، عبر لقاء تفاعلي افتراضي لموظفي مركز سعادة المتعاملين ومهندسي إدارة العقود مع المتعاملين، وتعمل على تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المستفيدة من خدمات الدائرة.
وأشارت المازمي إلى أنه تم عقد لقاءين تفاعليين مرئيين عبر مبادرة «لقاؤكم سعادتنا» وسط تفاعل كبير مع المتعاملين والإجابة عن أسئلتهم ومعاملاتهم من قبل موظفي مركز سعادة المتعاملين وإدارة العقود، وإيضاح آلية العمل المتعلقة بطرح المناقصات وإرسائها، وصرف الدفعات المالية لفئة المقاولين والاستشاريين، إضافة إلى شرح الخدمات الإلكترونية والذكية. من جانبه، أكد عبد الله الزماني، رئيس مركز سعادة المتعاملين أن دائرة الأشغال العامة حريصة على تحقيق رؤية حكومة الشارقة من خلال سعيها المستمر نحو تطوير أدائها عبر استثمار أحدث الوسائل التكنولوجية، والإمكانيات الفنية التي تؤهلنا لتقديم خدمات عصرية تتناسب مع حجم التحديات والطموحات، وفي الوقت ذاته، تحقق تطلعات المجتمع والمتعاملين وشركائنا الاستراتيجيين. وأضاف الزماني: أن نظام «التواصل المرئي» يأتي في ظل التطور الحتمي نحو التميز، وسعي حكومة الشارقة إلى الخدمات الذكية وتسخيرها في خدمة المجتمع، ومواكبة ما هو متبع في المدن العالمية.