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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الجمعة 21 يناير 17:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مائلا للبرودة نهاراً وبارداً ليلاً وغائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح نشطة إلى معتدلة السرعة، ومثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة خلال النهار.
 وقال المركز  في بيانه اليومي  إن الرياح ستكون شمالية غربية/ 15 إلى25 تصل إلى 40 كم/س..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 49:04 والجزر الأول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:22..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 58:00 والجزر الأول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 24:07. 

المصدر: وام
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