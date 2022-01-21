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بلدية أبوظبي تنظم محاضرة لتوعية أفراد المجتمع في مصفح بأهمية الحفاظ على المظهر العام
بلدية أبوظبي تنظم محاضرة لتوعية أفراد المجتمع في مصفح بأهمية الحفاظ على المظهر العام
الجمعة 21 يناير 15:23

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، محاضرة توعوية للحفاظ على المظهر العام استهدفت أصحاب الشركات والملاك والمستثمرين ومختلف فئات وأفراد المجتمع في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مصفح، بهدف نشر التوعية بأهمية المحافظة على المظهر العام والالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي.
 وتحدث في المحاضرة سعيد علي الهاجري، رئيس قسم التفتيش في مركز بلدية مصفح، والذي قدم العديد من الإرشادات لأفراد المجتمع لتثقيفهم بأهمية وضرورة الحفاظ على المظهر العام وتأثراته الإيجابية على المشهد الحضاري الذي تتمتع به أبوظبي وعلى البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى تثقيف الجمهور بقوانين الحفاظ على المظهر العام إلى ذلك، تم نشر العديد من المنشورات التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحث أفراد المجتمع في مصفح الصناعية على الاهتمام بالمظهر العام والحفاظ عليه من أي مشوهات، وكذلك الاهتمام بالمشهد الجمالي والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها المدينة.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
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