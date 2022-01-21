«صحة»: مصابو «كوفيد-19» يمكنهم التبرع بالدم بعد مرور 10 أيام

جددت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التأكيد على أهمية التبرع بالدم لأنقاذ حياة المرضى ،وأن على أفراد المجتمع أن يكونوا أكثر وعياً فيما يتعلق بالتبرع بالدم باعتباره مسؤولية مجتمعية يقدمها المواطن والمقيم لخدمة دولة الإمارات، وأن على كل شخص التفكير بأن من سيحتاج للدم في يوم ما قد يكون هو نفسه أو أحد أفراد عائلته أو أحد أصدقائه.

وأكدت «صحة» أنه يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 أن يتبرعوا بالدم بعد مرور 10 أيام من ظهور النتيجة الإيجابية في حال انعدام الأعراض المصاحبة للمرض، وللأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 مع الأعراض المصاحبة له عليهم انتظار 10 أيام بعد زوال الأعراض.

وحث الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة» أفراد المجتمع على التبرع بالدم باستمرار لتزويد بنك الدم بالمخزون اللازم لضمان إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون بشكل مستمر إلى عمليات نقل الدم إذ أن بعض المرضى لا يمكن علاجهم إلا بالدم مثل مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية الذين يحتاجون لأخذ الدم كل 3 أسابيع، بالإضافة لمصابي الحوادث وغيرهم، إذ يسهم كل متبرع في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص على الأقل خاصة وأنه لا بديل للعلاج إلا بالدم.

وأكد الدكتور مروان أن التبرع بالدم يتم وفقا لأعلى المعايير المعتمدة من الهيئات العالمية من خلال تحقيق أعلى معدلات الموثوقية والدقة في التعامل مع الوحدات الدموية لدعم المخزون الاستراتيجي، وأن بنك الدم في أبوظبي والعين والظفرة تتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة منذ انتشار فيروس كوفيد-19 لضمان سلامة عمليات التبرع بالدم ومشتقاته لجعل التبرع بالدم آمن تماماً في ظل الإجراءات الوقائية والتعقيم المتبع في المؤسسات الصحية لدولة الإمارات بشكل عام، ومنشآت شركة «صحة» بشكل خاص.

وقال إن سلامة المتبرعين والموظفين في بنك الدم هي أولوية في جميع الأوقات منذ نقطة الدخول وحتى الخروج إذ يتم تطبيق بروتوكولات السلامة، ويتم اتباع الإجراءات الاحترازية والوصول إلى رعاية صحية آمنة وعالية الجودة مشيراً إلى أنه يتم فحص درجة الحرارة وتعقيم اليدين عند مداخل منشآت بنوك الدم وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشآت وارتداء الكمامات والقفازات من قبل الأطباء والفنيين وجميع الموظفين طيلة الوقت وتطبيق إجراءات التنظيف والتعقيم ومسح الأسطح المشتركة دورياً بعد كل استخدام وتطبيق إجراءات التنظيف والتعقيم على المعدات قبل وبعد الاستخدام، بالإضافة لتطبيق القواعد الإرشادية لغسل وفرك اليدين.

وأضاف الدكتور مروان الكعبي أن الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح ضد كوفيد-19 يمكنهم التبرع بالدم من دون الحاجة لانتظار 14 يوماً ولا يوجد ما يمنعهم من التبرع كما أنه يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 أن يتبرعوا بالدم بعد مرور 10 أيام من ظهور النتيجة الإيجابية في حال انعدام الأعراض المصاحبة للمرض، وللأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 مع الأعراض المصاحبة له عليهم انتظار 10 أيام بعد زوال الأعراض.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى الشامسي مديرة خدمات بنك الدم في أبوظبي أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل، وهو جزء من رد الجميل لدولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها مشيرة إلى أن التبرع بالدم يجدد نشاط المتبرع، ويقوي جسمه وأنه يمكن للشخص السليم التبرع بالدم كل 56 يوماً. وقالت إن خدمات بنك الدم في أبوظبي المزود الوحيد بخدمات نقل الدم في إمارة أبوظبي وإنه ملتزم بتوفير إمدادات كافية وآمنة من الدم لجميع المستشفيات في إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة والتي يتجاوز عددها 50 مستشفى ولجميع الإمارات الأخرى في حال استدعت الحاجة لطلب وحدات دموية للحالات الحرجة والطارئة لديهم. وتقدمت الدكتورة هدى الشامسي بالشكر الجزيل والامتنان لجميع من واصلوا التبرع بالدم خلال جائحة كوفيد 19 إذ بفضل التزامهم تمكن بنك الدم من مواصلة تقديم خدماته وتلبية احتياجات المستشفيات والمرضى بصورة مستقرة فبفضل الدعم الذي يتلقاه بنك الدم من المتبرعين الدائمين وتشجيع أفراد المجتمع الآخرين على المساهمة بالتبرع سنحمي معاً صحة المرضى وسلامتهم.

وتستقبل خدمات بنك الدم المتبرعين من يوم الأحد إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وستكون العطلة الأسبوعية لبنك الدم في أبوظبي يوم السبت في حين يعمل بنك الدم في مدينة العين من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً ويوم الأحد من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً ويوم السبت عطلة أسبوعية، أما فرع بنك الدم في الظفرة، فيعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً والعطلة الأسبوعية السبت والأحد.