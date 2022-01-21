جامعة الإمارات تنشر 2207 أوراق بحثية متصلة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من 2018 - 2021

نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثون في جامعة ‏الإمارات 2207 أوراق بحثية تتعلق بأهداف التنمية ‏المستدامة العالمية، وفقًا لقاعدة بيانات‎ Scopus ‎خلال الفترة من 2018 إلى 2021، بما في ذلك ‏‏966 ورقة بحثية تتعلق بالهدف الثالث ، وهو ‏التركيز على الصحة الجيدة وجودة الحياة‎ .

‎وفي مجال الطاقة النظيفة الذي يندرج تحت الهدف ‏السابع فقد تم نشر 368 ورقة بحثية، بينما تم نشر ‏‏254 ورقة في الهدف الحادي عشر المتعلق ‏بالمدن والمجتمعات المستدامة‎. ‎ كما نشر باحثو ‏جامعة الإمارات 198 ورقة بحثية تتعلق بالمياه ‏النظيفة والصرف الصحي، و 179 ورقة بحثية ‏في مجالات الصناعة والابتكار والبنية التحتية‎.‎و تحتل جامعة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى ‏الدولة، بناءً على إنتاجية البحوث المتعلقة بالأهداف ‏التالية: الأول والثاني والثالث والرابع والحادي ‏عشر والخامس عشر، خلال الفترة من 2018-‏‏2021 وفقاً لقاعدة بياناتScopus ‎.

‎وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد ‏النائب المشارك للبحث العلمي، إن جامعة ‏الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤيتها ‏الطموحة، تمكنت من الحصول على مساهمات ‏بحثية مجتمعية ذات تأثير عالمي من خلال دراسة ‏التحديات الحقيقية المتعلقة بالمجتمعات، وإيجاد ‏حلول عملية وتقنية واقتصادية تفيد المجتمع. ‏وأضاف أن البحث العلمي في جامعة الإمارات ‏يتطلع إلى المستقبل ويساهم في التمكين والتنمية ‏والاستدامة من خلال المعرفة والعلوم، وباستخدام ‏أدوات بحثية مبتكرة تحقق نتائج تكاملية تعود ‏بالفائدة على البشرية والبيئة المحيطة من خلال ‏الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. ‏ يذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تسهم في ترسيخ ‏الدور الريادي للدولة من خلال مخرجات أبحاثها ‏العلمية التي تساعد على إيجاد الحلول للتحديات ‏العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف الأمم ‏المتحدة للتنمية المستدامة.‏‎

وخصصت الجامعة ‏مواردها المالية وقدرات بنيتها التحتية التي تضمن ‏الحصول على مختبرات علمية ذات مستوى ‏عالمي، وذلك لضمان تحقيق مخرجات بحثية ذات ‏جودة عالية ودعم الجامعة لتصبح جامعة بحثية ‏مكثفة ذات تأثير عالمي‎.‎ وتلعب جامعة الإمارات أيضًا دوراً إيجابياً وحيوياً ‏في تحقيق التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ‏السبعة عشر للأمم المتحدة. وأطلقت الجامعة العام ‏الماضي برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، ‏وهناك العديد من المشاريع والأنشطة البحثية ‏القائمة حاليًا، والتي تدعم استراتيجية الإمارات ‏للحياد المناخي للوصول إلى صفر انبعاثات ‏كربونية بحلول عام 2050. ‏