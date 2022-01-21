«إكسبو في أسبوع».. الإمارات تحشد العالم لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وأعداد الزوار تواصل ارتفاعها

شكلت قضايا وتحديات التنمية المستدامة في العالم محور الفعاليات والأنشطة التي شهدها إكسبو 2020 دبي، خلال الأسبوع الجاري، فيما واصلت أعداد الزيارات للحدث العالمي مسارها التصاعدي وسط تطبيق أفضل إجراءات السلامة والوقاية من «كوفيد - 19». وتستعرض وكالة أنباء الإمارات «وام» في تقرير «إكسبو في أسبوع» أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه الخامس عشر.

- التنمية المستدامة

شهد إكسبو 2020 دبي انطلاق فعاليات أسبوع الأهداف العالمية، التي تقام للمرة الأولى خارج الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتضمنت الفعاليات ندوة «الأهداف العالمية للجميع»، التي دعت كل فرد حول العالم لوضع قائمة شخصية بالخطوات، التي يريد تطبيقها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تصب في مصلحة الإنسانية جمعاء. وأكد المشاركون في الندوة أن الأفكار والرؤى والمبادرات، التي طرحها «إكسبو 2020 دبي» تشكل بوصلة شاملة للتغيير الإيجابي، وحافزاً لمواصلة الجهود والتعاون البناء على المدى الطويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يشكل الحدث إلهاماً كبيراً للأمل والطموح.

- اللجنة الوطنية

عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أولى اجتماعاتها لعام 2022 في مقر الحدث العالمي، حيث أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة أن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة.

-المجلس العالمي للمرأة

أجمع المشاركون في فعالية «المجلس العالمي للمرأة - المساواة بين الجنسين الهدف الأهم من بين أهداف التنمية المستدامة» على الحاجة الملحة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من أجل النهوض بالبشرية، لاسيما وأن جائحة فيروس كورونا المستجد قد زادت من الوقت اللازم لسد الفجوة بين الجنسين بمقدار 36 عاما بعد أن كانت تحتاج في الأصل إلى نحو 100 عام. ووفرت الفعالية، التي أقيمت في جناح المرأة، منصة جمعت العديد من القادة وصنّاع التغيير من أنحاء العالم بغرض التواصل والعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أدلى المتحدثون بآرائهم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من زوايا مختلفة، والتي تطرقوا فيها إلى كافة الجوانب ذات الصلة، بداية من المناهج المتبعة في هذا الشأن من جيل لآخر وانتهاء بدور المرأة في السلام. - الماء والغذاء والطاقة. استضاف إكسبو 2020 دبي أعمال قمة «الماء والغذاء والطاقة» التي استمرت على مدار يومين بالتعاون بين دولة الإمارات والأردن وهولندا، والتي ناقشت العديد من التحديات التي تواجه الدول المشاركة في مجالات المياه والغذاء والطاقة. وأصدرت الدول الثلاث إعلاناً في ختام القمة أكدت فيه التزامها بدعم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة وتعزيز معايير وممارسات الاستخدام المستدام للموارد، كما دعت من خلال الإعلان حكومات العالم إلى المشاركة في تعزيز العمل في مجال التكامل بين المياه والغذاء والطاقة.

- زوار

واصل إكسبو 2020 دبي جذب الزوار من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها بفضل تنوع فعالياته وأنشطته الترفيهية ومواضيعه الأسبوعية، لينجح في تخطي حاجز ال10,188,769 زيارة خلال 109 أيام منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي حتى 17 يناير الجاري، وبلغ متوسط الزيارات اليومية طوال هذه الفترة 93,474,944 زيارة.

- أيام وطنية

احتفلت عدد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي بأيامها الوطنية، حيث شهد الحدث العالمي الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية بحضور فخامة مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وقرينته كيم جونغ سوك، كما احتفلت جمهورية نيكاراغوا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.