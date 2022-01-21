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الجناحان السعودي والأرميني يقدمان عرضاً فنياً مشتركاً في إكسبو 2020
الجناحان السعودي والأرميني يقدمان عرضاً فنياً مشتركاً في إكسبو 2020
الجمعة 21 يناير 10:55

قدم جناحا المملكة العربية السعودية وأرمينيا في إكسبو 2020 دبي عرضا فنيا ثقافيا مشتركا أقيم في باحة جناح المملكة وعكس الثقافة الغنية للبلدين.

استهل العرض الفرقة السعودية الفلكلورية التي قدمت أداء تراثيا أظهر العمق الحضاري والثقافي للمملكة، لتنضم إليها الفرقة الأرمنية بقيادة عازف الغيتار ميران غورونيان، ما أعطى العرض رؤية جديدة من خلال التداخل في الغناء بلغتين مختلفتين، فيما رافق العرض الفني عبارات الترحيب بجمهورية أرمينيا على الشاشة العملاقة للجناح.

ويأتي هذا التعاون بين جناحي المملكة وأرمينيا في إطار البرنامج الثقافي الغني بالفعاليات الذي يحتفي بالإرث الغني للسعودية ويحرص الجناح من خلاله على تقديم عروض فنية مشتركة وتجارب ثقافية مع الدول المختلفة المشاركة بالحدث.

المصدر: وام
السعودية
أرمينيا
إكسبو
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