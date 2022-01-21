سفير الدولة يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى أمين عام وزارة خارجية النمسا

قدّم سعادة حمد علي الكعبي نسخة من أوراق اعتماده، إلى معالي بيتر لانسكي الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية النمسا، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة فيينا. ورحّب معاليه خلال اللقاء بسعادة السفير، وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه التي ستسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين الصديقين. إلى ذلك أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى النمسا وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والنمسا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.